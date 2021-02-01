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В Украине подорожает проезд в маршрутках

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В Украине подорожает проезд в маршрутках
Причинами подорожания называют карантин, уменьшение количества пассажиров и рост цен на топливо. Фото: dniprorada.gov.ua

С марта в Украине подорожает проезд. На Киевщине и еще в нескольких регионах пассажиры маршруток будут платить больше.

Стоимость проезда в других видах общественного транспорта пока не изменятся, пишет "Сегодня".

Причинами подорожания называют карантин, уменьшение количества пассажиров и рост цен на топливо.

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Эксперты прогнозируют, что из Боярки в Киев билет будет стоить 25 грн. После Боярки и Вишневого, стоимость проезда поднимут в Згуровке, Барышевке, Иванкове. В столичных маршрутках билеты тоже подорожают на несколько гривен.

Стоимость проезда в регионах также будет расти. В Сумах цену на билет подняли на 2 грн: 7 грн вместо 5.

На Харьковщине возрастет стоимость пригородных и междугородных перевозок. В зависимости от протяженности маршрута проезд подорожает от 1 до 4 грн. В самом Харькове тарифы пока менять не будут.

В Кропивницком проезд в троллейбусах и коммунальных автобусах вырос до 5 и 6 грн соответственно. Проезд в маршрутке будет стоить 7 грн.

Самый дорогой проезд в Киеве - 8 грн. Самый дешевый у жителей Черкасской и Херсонской областей - 3 грн.

Повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

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01
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