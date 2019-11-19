В правительстве рассказали, сколько будет стоить газ для населения в 2020 году

В связи с сезонностью цена на газ повышается

В первом квартале 2020-го цена на природный газ для населения будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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"Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%", - отметил Оржель.

"Газ является товаром сезонным, так в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых индикативных цен, чтобы предложить рынку", - добавил министр.

Правительство сняло ограничения на установление предельной цены на отопление и горячее водоснабжение. В частности отменило постановление от 26 июня 2019-го. За ним теплоэнергия для населения не могла стоить дороже 1,4 тыс. грн/Гкал при наличии приборов учета. Без них - 35,21 грн за кв. м. За горячее водоснабжение люди не платили больше 83,66 грн за куб. с подключенными полотенцесушителями и 75,74 грн за куб. без них.