Россия готова на транзит газа Украиной 2020-го. Но есть но

Россия готова продлить старый или подписать новый контракт на транзит газа, если Украина откажется от выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Фото: Економічна правда

Россия готова продлить старый или заключить новый контракт на транзит газа по территории Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году.

Соответствующее письмо Газпром за подписью главы правления Алексея Миллера направил в адрес Нафтогаза, передает "Інтерфакс".

В письме говорится, что контракт продлят, или подпишут новый, если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратят все судебные разбирательства.

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Газпром хочет, чтобы отменили решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за нарушение экономической конкуренции.

Российская компания готова продавать газ Украине напрямую. Ждет ответа украинской стороны о готовности покупать ресурс.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. 28 октября во Брюселле провели очередной раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемов и тарифов. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались. До этого 19 сентября во Брюсселе Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам.