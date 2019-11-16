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суббота, 16 ноября 2019 22:06

Правительство отменило ограничения тарифов на отопление и горячую воду

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Кабинет министров Украины отменил предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

Правительство отменило постановление от 26 июня, предусматривающее предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1400 гривен ($58) за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн ($1,45) за 1 кв. м без приборов учета. Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения — 83,66 грн ($3,46) за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн ($3,14) за кубометр при их отсутствии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из экономически необоснованные ставки тарифов", — говорится в сообщении Минэнергетики.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

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Кроме того, с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1800 гривен ($74,54) за Гкал, а ограничения тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн ($300 млн).

Ранее депутаты Верховной Рады во время пленарного заседания поддержали один из четырех предложенных законопроектов об изменениях на рынке электроэнергии.

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