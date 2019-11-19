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вторник, 19 ноября 2019 08:16

Украина переживет отопительный сезон без российского газа

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Украина переживет отопительный сезон без российского газа
Униан

Отопительный сезон в Украине может обойтись без транзита российского газа.

На сегодня в стране накопили рекордные запасы и газа, и угля.

"Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечиваем прохождение отопительного сезона. Второй приоритет - это сотрудничество с нашими европейскими партнерами", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

Приоритетом также является обеспечение транспортировки газа, подчеркнул он.

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"Но учитывая объемы, которые есть и в европейских газохранилищах, и в наших, этот отопительный сезон мы сможем пройти без транспорта. Но, конечно, приоритетом является обеспечение транспортировки", - добавил министр.

Россия готова продлить старый или заключить новый контракт на транзит газа по территории Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году.

Российская компания готова продавать газ Украине напрямую. Ждет ответа украинской стороны о готовности покупать ресурс.

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19
ноября

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