Отопление и горячая вода подорожают: эксперт назвал причины

Если газ подорожает, то вырастет цена как отопления, так и горячего водоснабжения. Фото: Depositphotos

В Украине существенное подорожание газа - неизбежно, рассказал Gazeta.ua Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея".

"Уже сейчас большая часть теплокоммунэнерго не может поставлять населению теплоэнергию по предельной цене, которая была установлена ​​предыдущим Кабмином. Причиной этого является привязка к котировкам на свободном европейском рынке. На нем продают излишки, оставшиеся после выполнения контрактов на поставку газа. Понятно, что в отопительный сезон излишков меньше, а цены выше. Только за 2 недели ноября они выросли почти в 1,5 раза", - говорит эксперт.

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Добавляет, что после 1 января 2020-го через отсутствием нового контракта есть большой риск падения давления в транзитной трубе. Это повлечет за собой дополнительные расходы на обеспечение реверса газа.

"Кроме того, с нового года завершается действие специальных обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи относительно ограничений стоимости природного газа для населения и теплокоммунэнерго. В себестоимости тепловой энергии последний составляет около 80%. Если газ подорожает, то вырастет цена как отопления, так и горячего водоснабжения. Населению не избежать повышения тарифов зимой. Скорее всего, придется платить больше, чем уровень предельных цен сегодня", - резюмировал Рябцев.

Правительство сняло ограничения на установление предельной цены на отопление и горячее водоснабжение. В частности отменило постановление от 26 июня 2019-го. За ним теплоэнергия для населения не могла стоить дороже 1,4 тыс. грн/Гкал при наличии приборов учета. Без них - 35,21 грн за кв. м. За горячее водоснабжение люди не платили больше 83,66 грн за куб. с подключенными полотенцесушителями и 75,74 грн за куб. без них.