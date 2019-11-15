Газ со скидками: в Нафтогазе объяснили, чем манипулирует Путин

Газ из России для Украины должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы. Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Фото: KP.UA

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине российский газ дешевле на 20-25%. В то же время в Нафтогазе говорят, что Газпром и так должен поставлять Украине дешевый газ, но не делает этого.

"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Поскольку газ в Европу идет, в частности, через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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По его словам, Россия хочет, чтобы Украина отказалась от выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Скидка на импорт российского газа не сможет компенсировать отказ от взыскания $3 млрд.

"Контракт имеет смысл тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства. Предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств", - напомнил Витренко.

Нафтогаз судится с Газпромом с 2014-го. 28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. 18 октября в Газпроме заявили, что заключат новый договор о транзите газа после того, как Украина откажется от победы в Стокгольмском арбитраже.