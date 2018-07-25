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среда, 25 июля 2018 20:14

В Мининфраструктуры назвали требования профсоюзов "Черноморска" коммунизмом

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В Мининфраструктуры назвали требования профсоюзов &quot;Черноморска&quot; коммунизмом
Казначеева считает, что время бороться за социальные гарантии. Фото: Depo.Одеса

Сегодня не время бороться за социальные гарантии, в частности, по сохранению рабочих мест, - считает заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева. По ее словам, если профсоюзы портовиков "Черноморска" ввести в наблюдательный совет порта, то развития ожидать не стоит.

"Социальную составляющую у нас отстаивали при коммунизме, а сейчас не коммунизм. Морской порт не может работать без людей, но, если он может работать не с 4000, а с 1000, то это означает, что эффективный собственник так работает. Если наша задача сохранить коммунизм, то можем вводить профсоюзы в наблюдательный совет порта. Если же наша задача развиваться как государство, которое привлекает грузопотоки, тогда должен быть профессиональный наблюдательный совет", - заявила Казначеева, сообщает "Деловая столица".

При этом замминистра все же не исключила возможности участия профсоюзов в наблюдательном совете порта "Черноморск", хотя сам совет пока не создан. Однако чиновница высказала сомнение - отвечают ли профсоюзы критериям для такого рода контрольной деятельности на предприятии.

"Создание наблюдательных советов в морских портах пока только предусмотрено постановлением Кабинета министров. А в соответствии с постановлением Кабмина прописано - кто имеет право принимать участие в наблюдательном совете и кто может быть его членом", - отметила Казначеева.

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Между тем, профсоюз ГП "МТП "Черноморск" единогласно проголосовал за требование - отправить в отставку министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Профсоюзы намерены "добиваться от Кабмина, Верховной Рады, правоохранительных органов, НАБУ, СБУ и ГПУ - обратить внимание на противоправную деятельность министра, нанесение им и его подчиненными материального ущерба предприятию в особо крупных размерах (согласно ст. 191 ч.5 Уголовного Кодекса Украины), злоупотребление властью и служебным положением". Профсоюз принял решение обратиться к СМИ с соответствующими заявлениями о коррупционных действиях министра, а также пикетировать Кабинет министров, объединившись с профсоюзами автомобилистов и железнодорожников.

По словам профсоюзного лидера "Черноморска" Сергея Брызгалова, МИУ проигнорировало требования портовиков. В частности, в ходе последней встречи с потенциальным арендатором причалов №1-6 и территории "Черноморска" - китайского контейнерного оператора Hutchison Ports, министерство заявило о подписании протокола, в котором предусмотрено сохранение всех рабочих мест в порту. По заверению же Брызгалова, никакого протокола не было.

"Никаких мы протоколов не подписывали. Это гнусная ложь. Я прокомментировал это на своей странице Фейсбук. Да, у нас была встреча с представителями этой оффшорной компании Hutchison Ports Development Limited. Я предупредил, что если господа участники совещания не прислушаются к мнению трудового коллектива порта, то эта сделка не будет иметь никакого продолжения. Наша позиция проста - должны быть соблюдены интересы государства, госпредприятия и трудового коллектива. В министерстве писали, что якобы в условия конкурса вносится 100% сохранение рабочих мест. Но при этом соглашение, которое они обязаны с профсоюзами подписать - вот его в условия конкурса не вносят", - заявил Брызгалов.

Напомним, профсоюзы порта "Черноморск" выступили категорически против передачи в аренду причалов №1-6 и 43 га портовой земли китайской компании Hutchison Ports. Ключевой причиной конфликта стали намерения инвестора сократить трудовой коллектив предприятия на 75%. Кроме того, портовики выступили против того, чтобы МИУ подписывала договор аренды не с материнской компанией Hutchison Ports, а с ее оффшором - Hutchison Ports Development Limited. Тем не менее, конкурс на аренду мощностей порта с участием китайского оператора запланирован на август т.г.

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