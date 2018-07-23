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С 25 июля профсоюзы "Черноморска" начинают акцию за отставку министра инфраструктуры

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С 25 июля профсоюзы &quot;Черноморска&quot; начинают акцию за отставку министра инфраструктуры
Лидер профсоюзов ГП МТП "Черноморск" Сергей Брызгалов заявил, что во время переговоров с китайским контейнерным оператором Hutchison Ports и Министерством инфраструктуры Украины "они не пришли ни к малейшему компромиссу"

По итогам встречи 19 июля Мининфраструктуры, профсоюзов ГП МТП "Черноморск" и китайского контейнерного оператора Hutchison Ports, профсоюзный лидер порта Сергей Брызгалов заявил о начале открытого протеста портовиков с целью отправить в отставку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. По словам Брызгалова, обещания главы МИУ касательно социальных обязательств китайской компании, которая пытается взять в аренду ключевые мощности "Черноморска", игнорируются, а информацией о требованиях профсоюзов в министерстве открыто манипулируют.

"На вчерашней встрече мы не пришли ни к малейшему компромиссу. Нас не понимают, не слушают. У нас сложилось такое впечатление, что министр инфраструктуры является не министром Украины, а сотрудником Hutchison Ports. Я прошу министра - ответьте на вопросы портовиков, вопросы по социальных гарантиях, по инвестициях, по грузопотоках. Ни на один из этих вопросов ответа не было ни от министра, ни от Hutchison Ports. Более того, китайский инвестор – это же компания оффшорная, понимаете? Министр ведет переговоры с оффшором! Это позор. Мы с 25-го начинаем процедуру отставки этого министра", - заявил Брызгалов.

Он также выразил негодование по поводу того, что информацией о требованиях профсоюза в министерстве манипулируют. В частности, в ходе встречи с Hutchison Ports дискуссию о сохранении рабочих мест в порту для китайской компании переводчики министерства переводили выборочно.

"Мы спрашиваем простые вещи: вы берете всех людей? Hutchison говорят – нет. Только 250 человек из тысячи. Министр же заявляет, что китайцы берут всех. Но то, что министр говорит – этого китайцам никто не переводит. То есть переводят только то, что, очевидно, заранее утверждено и должно переводиться. Это грязная коррупционная схема, это государственная измена", - подчеркнул Брызгалов.

Он добавил, что с оффшорной структурой в принципе не о чем договариваться, поскольку такая компания ничего не в состоянии гарантировать, в том числе и социальные обязательства.

"Если владелец находится в оффшоре - все доходы идут в оффшор. Понимаете, что происходит? Они должны были создать компанию в Украине. И создавать эту компанию должна была не оффшорная контора Hutchison Ports Development Limited, а основное предприятие Hutchison Ports, которое находится в Гонконге. Они должны были создать предприятие в Украине и стать 100% его владельцем. Но они здесь с министерством что-то крутят, вертят непонятное. Это коррупция", - уверен Брызгалов.

Профсоюзный лидер "Черноморска" предложил не отдавать в аренду Hutchison Ports все причалы порта - с первого по шестой, а только два из них, что вполне позволит достичь запланированного в договоре аренды объема перевалки – 230 тыс. TEU.

"Они должны принять всех работников на работу. Если же нет, то зачем им отдавать 6 причалов? Дайте им третий, четвертый - и все. А другие могут работать и без них. Пусть они работают на двух причалах. Это даже больше, чем 230 тыс. TEU, если туда поставить мощные перегружатели", - резюмировал Брызгалов.

Лидер профсоюза напомнил, что контейнерный терминал порта "Черноморск" уже пытались ранее "украсть" таким же образом – через аренду во времена Януковича в 2012 году и в период президентства Виктора Ющенко в 2005-м. Однако, каждый раз портовики возвращали терминал в госуправление. По мнению Сергея Брызгалова, так будет и в этот раз.

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23
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