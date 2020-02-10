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понедельник, 10 февраля 2020 16:05

Удаленная работа: где украинские фрилансеры зарабатывают больше всего

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Украинцы чаще всего удаленно работают в сферах IT, маркетинга и копирайтинга.

Наибольшие зарплаты получают украинские фрилансеры-программисты. В среднем $2,1 тыс. Специалисты в области управления проектам в среднем зарабатывают $1,5 тыс. Самые маленькие средние зарплаты у специалистов в сферах продаж и финансов - $650, свидетельствуют результаты опроса Payoneer.

Автор: Payoneer
  Большая часть фрилансеров - люди, моложе 35 лет.
Большая часть фрилансеров - люди, моложе 35 лет.

Правда за рубежом фрилансеры в тех же сферах зарабатывают значительно больше.

Автор: Payoneer
  Наибольшие зарплаты получают украинские фрилансеры-программисты.
Наибольшие зарплаты получают украинские фрилансеры-программисты.

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В Украине зарплаты мужчин-фрилансеров значительно отличается от доходов женщин, работающих удаленно.

Автор: Payoneer
  Большая часть фрилансеров - люди, моложе 35 лет.
Большая часть фрилансеров - люди, моложе 35 лет.

Кроме того, большая часть фрилансеров - люди, моложе 35 лет. Специалисты, которые старше 45 лет, составляют 10% от общего количества фрилансеров.

Украинцам готовят новый Трудовой кодекс. Он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. На сайте Верховной Рады уже появился текст правительственного законопроекта "О труде", зарегистрированного в парламенте под номером 2708.

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