"Слуги" хотят узаконить трудовые забастовки

Парламентарии хотят нормировать организацию забастовок.

Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс. Он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека.

На сайте Верховной Рады уже появился текст правительственного законопроекта "О труде", который зарегистрирован в парламенте под номером 2708, пишет "Сегодня"

В пояснительной записке речь идет о:

порядке заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определении на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;

урегулировании гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;

выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;

усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;

внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

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