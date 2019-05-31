Сколько мороженого производят в Украине

Украинское мороженое преимущественно импортирует Молдова и Израиль. Фото: rivnepost.rv.ua

В Украине производство мороженого выросло на 22%.

В первом квартале 2019-го произвели 26,1 тыс. т мороженого. В аналогичный период прошлого года - 20,8 тыс. т, сообщает Совет по экспорту продовольствия.

Правда Украина отстает по объемам экспорта от других стран. Например, Германия в прошлом году экспортировала 169 тыс. т мороженого, Франция - 144,9 тыс. т, Бельгия - 142,7 тыс. т. Украина продала за рубеж только 6,1 тыс. т мороженого на $13,3 млн.

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Украинское мороженое преимущественно покупала Молдова и Израиль.

В то же время импорт мороженого в Украине в прошлом году составил 296 т.

В 2018 году в Украине произвели 153 тыс. т мороженого. Это на 1,2% меньше, чем в 2017-м. Традиционно производство мороженого растет в мае-августе. Падает - в сентябрь-декабре.