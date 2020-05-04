Руководителям банков предлагают ограничить зарплату

Кабмин рекомендовал надзорным советам "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" ограничить размер заработной платы до 47 тыс грн pixabay.com

Кабинет министров Украины рекомендовал наблюдательным советам Приватбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка (все - Киев) ограничить размер заработной платы и вознаграждений председателю и членам правления до конца месяца, в котором отменят карантин.

Соответствующие рекомендации содержатся в обнародованных на Правительственном портале распоряжениях №477-р-479-р от 29 апреля 2020 года.

Размер заработной платы и вознаграждений руководства должен находится в пределах 10 размеров минимальной заработной платы, не считая пособия по временной нетрудоспособности и оплаты ежегодного отпуска, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 апреля 2020 года приняла закон об установлении заработной платы и вознаграждения членов правления и Наблюдательного совета государственных компаний на уровне, который не превышает 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин.

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.