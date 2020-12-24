Посоветовали, как сэкономить на оплате за газ

Сменить поставщика газа достаточно просто. Фото: unsplash

Украинцы могут сэкономить на оплате счетов за газ, выбрав поставщика, который предлагает наименьшую цену.

Такой совет дал экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Украина 24".

"Сейчас можно перейти на другого поставщика газа. Часто бывает разница в цене в полтора раза. Например, кто-то поставляет по 6 гривен, кто-то по 9. На сайтах есть перечень, кто на этот месяц дает наименьшую цену. Более того, там есть долгосрочные контракты, если вы хотите зафиксировать цену на 12 месяцев, или помесячный контракт", - объяснил Милованов.

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По его словам, так можно следить и уменьшать нагрузку на свои платежи.

"Сменить поставщика довольно просто. Можно сделать это онлайн или письмом. Вам не нужно общаться с той компанией, у которой вы покупаете услугу. Вы отправляете заявку в компанию, которая вам нравится, и она по закону все оформляет", - добавил экс-министр.

17 газораспределительных компаний повысят цены на доставку газа, 2 облгаза - снизят. Соответствующие тарифы на 2021 год утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.