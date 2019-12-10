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вторник, 10 декабря 2019 17:41

Посчитали стоимость газа для населения с января 2020-го

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Посчитали стоимость газа для населения с января 2020-го
Прошлый отопительный период украинцы за газ платили 8,5 грн за куб. Фото: Depositphotos

С января 2020-го Нафтогаз кроме рыночной цены, украинцам предложит гарантированную. Она будет действовать до конца отопительного периода и составит 5,5 грн за куб. газа. Цена не учитывает налогов.

Таким образом, бытовых потребителей защитят от резкого подорожания газа в первом квартале 2020 года. С учетом всех налогов и расходов на транспортировку, в регионах гарантирована цена составит 7,2-7,8 ​​грн за куб. м газа, сообщили в Нафтогазе.

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Прошлый отопительный период украинцы за газ платили 8,5 грн за куб. Цена выросла в ноябре 2018-го. Однако с мая 2019-го начала падать.

Гарантированная цена на газ будет действовать для всех домохозяйств и производителей тепла. Подписывать дополнительных соглашений или вносить предоплату не надо. Однако каждый сможет отказаться от предложенной цены и платить за газ по рыночным ценам. В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат алгоритм отказа от гарантированной цены.

В декабре газ для населения подешевел на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Бытовым потребителям придется заплатить 4277 грн за тысячу "кубов" газа. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку, сообщили в Нафтогазе.

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