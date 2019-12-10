В декабре газ подешевел: назвали цену

Газ подешевел, поскольку стоимость растаможивания ресурса в ноябре была низкой. Фото: Depositphotos

В декабре газ для населения подешевел на 13% по сравнению с ценой в ноябре.

Бытовым потребителям придется заплатить 4277 грн за тысячу "кубов" газа. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку, сообщили в Нафтогазе.

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Газ подешевел, поскольку стоимость растаможивания газа в ноябре была низкой. А цена газа для украинцев по правительственному постановлению зависит от рыночной стоимости газа, цены растаможивания, цены, которую Нафтогаз выставляет компаниям и уровня регулируемых государством цен на газ.

Правда в компании напомнили, что правительственное постановление будет действовать до конца 2019-го. Со следующего года цены на газ для населения будут рыночными.

В ноябре газ для населения подорожал на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м. В октябре цена была на 4,9% меньше, чем в сентябре - 4272,76 грн.