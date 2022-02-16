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среда, 16 февраля 2022 16:56

Пенсии повысят с 1 марта: кому и на сколько

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Пенсии повысят с 1 марта: кому и на сколько
Кабмин одобрил индексацию пенсий на 14% для 10 млн украинцев.Фото: pixabay.com

Кабмин одобрил индексацию пенсий на 14% для 10 млн украинцев с 1 марта на заседании 16 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам заседания правительства, пишет Лига.

"Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет", – уточнил премьер

По решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

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Также будут проиндексированы пенсии военнослужащим, лицам с инвалидностью, наступившей из-за увечий или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, увеличены размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, и лицам, которым исполнилось 75 лет.

Повышается минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет (соответственно для женщин и мужчин), и лиц с инвалидностью I группы – до 2300 грн. Для лиц, не работающих со страховым стажем меньшей продолжительностью – до 2100 грн.

Минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, устанавливается на уровне 2100 грн.

Увеличивается помощь на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье – до 2100 грн.

Как сообщала Gazeta.ua, законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства приняли во втором чтении 352 голосами.

Новый закон установил 1 марта датой ежегодной индексации пенсий. А также расширил круг лиц (военнослужащие, госслужащие, ученые и др.), которым будут ежегодно перечислять пенсии.

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Дата
16
февраля

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