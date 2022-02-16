Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство

Вчера законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства приняли во втором чтении 352 голосами.
Об этом сообщает Лига.
Новый закон установил 1 марта датой ежегодной индексации пенсий. А также расширил круг лиц (военнослужащие, госслужащие, ученые и др.), которым будут ежегодно перечислять пенсии.
Также в документе закрепляется право досрочно уходить на пенсию некоторым категориям лиц.
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Теперь выйти на пенсию на полтора года раньше достижения пенсионного возраста могут работники, с которыми расторгнут договор из-за несоответствия занимаемой должности, по состоянию здоровья.
Право на досрочное назначение пенсии получила отец или мать, воспитывающие детей, больных тяжелым, редким заболеванием, по которому не установлена инвалидность.
Увеличивается возрастной порог определения ребенка с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет.
Нетрудоспособными членами семьи также считаются муж, отец, мать, если они достигли 65 лет.
По предварительным расчетам, пенсионные выплаты возрастут не менее 14% после индексации в марте - до 2964 грн.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
А 1 декабря 2021-го состоялся перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).
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