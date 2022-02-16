Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство

Круг лиц, которым будут ежегодно перечислять пенсии, расширен. Фото: pixabay.com

Вчера законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства приняли во втором чтении 352 голосами.

Об этом сообщает Лига.

Новый закон установил 1 марта датой ежегодной индексации пенсий. А также расширил круг лиц (военнослужащие, госслужащие, ученые и др.), которым будут ежегодно перечислять пенсии.

Также в документе закрепляется право досрочно уходить на пенсию некоторым категориям лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионное удостоверение будет доступно в "Дії"

Теперь выйти на пенсию на полтора года раньше достижения пенсионного возраста могут работники, с которыми расторгнут договор из-за несоответствия занимаемой должности, по состоянию здоровья.

Право на досрочное назначение пенсии получила отец или мать, воспитывающие детей, больных тяжелым, редким заболеванием, по которому не установлена ​​инвалидность.

Увеличивается возрастной порог определения ребенка с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет.

Нетрудоспособными членами семьи также считаются муж, отец, мать, если они достигли 65 лет.

По предварительным расчетам, пенсионные выплаты возрастут не менее 14% после индексации в марте - до 2964 грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. А 1 декабря 2021-го состоялся перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).