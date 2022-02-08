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вторник, 08 февраля 2022 12:49

Пенсионное удостоверение будет доступно в "Дії"

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Пенсионное удостоверение будет доступно в &quot;Дії&quot;
Электронное пенсионное удостоверение в "Дії"" может формироваться по желанию. Фото:unsplash.com

К существующим в "Дії" документам планируют добавить пенсионное удостоверение. Электронное отражение удостоверения будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия, будет содержать ту же информацию, в том числе оцифрованный образ лица.

Об этом говорится в проекте постановления Пенсионного фонда Украины, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Согласно проекту постановления, электронное пенсионное удостоверение в "Дії" может формироваться по желанию. Человек, которому изготовлено пенсионное удостоверение или платежную карту, одновременно являющееся пенсионным удостоверением, может дополнительно получить отражение в электронной форме.

Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т.п.), который обеспечивает передачу информации из реестров и переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица. И если документ, подтверждающий назначение человеку пенсии, действителен и срок его действия не истек.

Пенсионные выплаты возрастут не менее чем на 14% после индексации в марте, согласно предварительным расчетам.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Дата
08
февраля

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