Пенсия в марте вырастет как минимум на 14%

Индексация пенсий не поспевает за ростом цен. Фото: unsplash.com

По предварительным расчетам, пенсионные выплаты возрастут не менее 14% после индексации в марте.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Он объяснил, как идет индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 50% относительно показателя роста потребительских цен за предыдущий год.

До этого он увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.

По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для пересчета пенсий будет составлять не менее 14% в марте 2022 года.

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С 1 декабря 2021 года состоялся перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).

Следовательно, с этой же даты выросла минимальная пенсия для неработающих пенсионеров старше 65 лет (со стажем работы 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин). Пенсия этой категории пенсионеров должна составлять не менее 40% от минимальной заработной платы, поэтому ее размер был увеличен с 2400 до 2600 грн.

В марте минимальная пенсия должна возрасти на 14% – до 2964 грн.

Министерство социальной политики предложило Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в размере более 50%. Об этом говорится в письме министерства к премьер-министру Денису Шмыгалю Госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих работников отчислениями в размере 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.