На госпредприятиях введут накопительные пенсии. Назвали размер отчислений

Накопительные пенсии Фото: https://ukr.media

Госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих работников отчислениями в размере 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Министерство социальной политики предложило Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в размере более 50%. Об этом говорится в письме министерства к премьер-министру Денису Шмыгалю, имеющемуся в распоряжении LIGA.net.

Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при условии выхода на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.

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Инициатива будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, уверены в Минсоцполитике.

"Это будет способствовать увеличению количества внутренних инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины", – говорится в письме.

В декабре прошлого года Кабинет министров утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях. Эксперимент ограничивается теми компаниями, которые будут проданы частному инвестору по программе крупной приватизации.

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.