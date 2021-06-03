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четверг, 03 июня 2021 11:53

Накопительная пенсия: как будут считать

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2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Автор: Елена Луценко
  Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей
Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей

"Правительство активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Она предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Средний размер пенсии в Украине на 1 апреля 2021 достигает 3,7 тыс. грн. Соцвыплаты получает 11,1 млн пенсионеров. С 1 марта 2021 пенсии украинцев проиндексировали на 11% - минимальное повышение составило 100 грн, но в среднем пенсии должны вырасти на 308 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Украине действует солидарная пенсионная система. По ней пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.

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