Накопительная пенсия: как будут считать

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Автор: Елена Луценко Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей

"Правительство активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Она предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Средний размер пенсии в Украине на 1 апреля 2021 достигает 3,7 тыс. грн. Соцвыплаты получает 11,1 млн пенсионеров. С 1 марта 2021 пенсии украинцев проиндексировали на 11% - минимальное повышение составило 100 грн, но в среднем пенсии должны вырасти на 308 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Украине действует солидарная пенсионная система. По ней пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.