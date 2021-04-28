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среда, 28 апреля 2021 13:22

Когда заработает накопительная пенсионная система в Украине

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Когда заработает накопительная пенсионная система в Украине
Сейчас в Украине действуєт солидарная пенсионная система. Фото Елена Луценко

Накопительная пенсионная система в Украине может заработать с 2023 года. Для ее запуска необходимо создать инфраструктуру и наладить надзор за частными финансовыми учреждениями.

"Накопительной пенсии нет альтернативы, кроме как повышение налогов или пенсионного возраста. Если в 2021 году парламент не примет этот закон, то в 2023-м реформа не запустится", - рассказала "РБК-Украина" председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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В Украине действует солидарная пенсионная система. За ней пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.

С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин до 60 лет и сравнил с условиями для мужчин. К этому возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и шесть месяцев.

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