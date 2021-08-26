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четверг, 26 августа 2021 16:53

Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина

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Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина
Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. Фото: biz.today.ua

Рассчитывать на пенсию ныне работающим украинцам, не имеющим накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), не стоит.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос о реформе пенсионной системы министр ответил, что ее формат еще обсуждается.

"Должна быть этапность. Не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам. Поэтому в начале будем привлекать государственную накопительную институцию: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений - это могут быть ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа. - Gazeta.ua). Много скепсиса, мол, идем против течения, накопительная система неэффективна. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - сказал глава Минфина.

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По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращается, зато количество пенсионеров будет расти.

"Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - пояснил министр.

По его словам, обсуждается вариант, когда будет инвестироваться 1% по ЕСВ и 1% из другого источника. Продолжаются дискуссии, это может быть НДФЛ или прямая бюджетная программа, к чему в нынешнем правительстве более склонны.

"Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем," Вклад государства в накопительную пенсионную систему ". Условно, если ты дал один процент или полтора, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет", - сказал Марченко.

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По словам министра, других вариантов обеспечить нынешнем активному населению пенсию нет.

"Тем более в нынешних условиях дефицита Пенсионного фонда, существование профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок. Да, много скепсиса, в том числе о рисках планирования на 10-15 лет. Тогда можно ничего не делать - держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. Можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет ", - резюмировал он.

У женщин средняя пенсия на 30% ниже, чем у мужчин. А доход 77% пенсионеров ниже прожиточного минимума.

Пожилые люди составляют более четверти населения Украины, 2/3 из них - женщины, сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, в течение ближайших лет население Украины старишатиме еще больше. Поэтому соответствующая реформа важна и своевременна.

Бачелет добавила, что для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными системами.

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