Доход 77% украинских пенсионеров ниже прожиточного минимума - комиссар ООН

Важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными системами. Фото: pixabay

У женщин средняя пенсия на 30% ниже, чем у мужчин. А доход 77% пенсионеров - ниже прожиточного минимума.

Пожилые люди составляют более четверти населения Украины, 2/3 из них - женщины, передает слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "УНИАН".

По ее словам, в течение ближайших лет население Украины будет стареть еще больше. Поэтому соответствующая реформа важна и своевременна.

Бачелет добавила, что для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными системами.

"Многие женщины, фрилансеры, работники неформального сектора экономики и маргинализированные лица, страдающие от дискриминации, не всегда могут официально вносить взносы в систему социальной защиты. Однако у них есть экономические и социальные права, как и у всех нас", - сказала верховный комиссар ООН.

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Бачелет также отметила, что во время пандемии Украина увеличила размер пособия по безработице.

"Я надеюсь, что этот разумный шаг станет стандартной практикой. Я также призываю власти регулярно проверять, есть ли пенсии достаточными, чтобы получатели могли себе позволить основные товары и услуги", - сказала она.

По словам верховного комиссара ООН, в 2019 году примерно 600 тыс. пенсионеров на территории, которая не контролируется правительством, потеряли доступ к пенсиям из-за ограничений пересечения линии столкновения. Еще 270 тыс. человек не смогли получить доступ к пенсиям на территории, контролируемой правительством.

После завершения пенсионной реформы украинцы смогут получать выплаты в размере 7 тыс. грн. Это станет возможным в результате запуска накопительного уровня пенсионной системы, сообщают в Минсоцполитики.