От бухгалтера до дизайнера: 7 вакансий для тех, кто не хочет возвращаться в офис

В отдельных случаях работодатели предлагают возвращение к работе в офисе по завершению карантина. Фото: unsplash

Работодатели готовы предлагать работать дистанционно дизайнерам, инженерам, ассистентам и бухгалтерам.

Подборку актуальных вакансий подготовили в robota.ua.

Бухгалтер-аналитик в Aviacontact

Международная компания объявляет конкурс на должность. Среди основных требований к кандидатам: знание программы 1С BAS, опыт работы в Google Диск; работа в команде и самостоятельно, работа в режиме многозадачности; знание английского языка на среднем уровне будет преимуществом; аналитическое мышление; общее понимание бухгалтерского учета; навыки уверенной работы с платежными системами банка, первичной документацией.

Ассистент продюсера и режиссера в Creative Mind

Студия творчества ищет талантливых и инициативных специалистов на удаленную работу. Рассматривают кандидатов со всей Украины на постоянную занятость. Идеальный кандидат: умеет находить все в интернете; работать в сжатые сроки; имеет высокие навыки самоорганизации и тайм-менеджмента; английский - не ниже Intermediate. Заработная плата: 20-23 тыс. грн.

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Агент по бронированию авиабилетов Turkish Airlines в Global Bilgi

Ведущий центр по управлению взаимоотношениями с клиентами ищет специалиста. На период карантина является возможность работать дистанционно, но рассматривает кандидатов из Харькова. После окончания карантина планируется возвращение в офис. Предлагается офис у метро; обучение "с нуля" и "прокачки" английского; гибкий график; отличные условия труда; зарплата - два раза в месяц.

Дизайнер презентаций в Nobel Explorers

Международная образовательная компания, которая предоставляет услуги по обучению детей от 8 лет в направлениях STEM, приглашает в команду специалиста по созданию и дизайна презентаций со знанием английского языка. Требования: опыт работы дизайнером от полугода; владение инструментами создания презентаций в PowerPoint, Google; коммуникабельность инициативность, уровень английского - Intermediate и выше.

Data Engineer в "ФОРА"

Торговая сеть продовольственно-промышленных супермаркетов в Украине открывает вакансию. Для работодателя важны: математическая или инженерное образование; опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет; опыт работы с высоконагруженных распределенными системами хранения и обработки данных; обязательные знания: Python и SQL; навыки работы с БД и витринами; системность и внимательность.

Бизнес-ассистент/SEO менеджер в SearchEva

Маркетинговое агентство, предоставляющее услуги по продвижению сайтов, ищет правую руку основателя компании, ключевую фигуру в развитии двух проектов. Позиция с возможностью обучения и карьерного роста. Ожидается уровень английского - Advanced (C1), в частности, разговорный; опыт написания четких писем и контента для ЦА; перфекционизм в выполнении своих задач и организации работы других.

Картограф в Uklon

Ведущий украинский райдшеринг-сервис приглашает присоединиться к Cartography Team. Требования: опыт работы с атрибутивной информацией, умение работать в программах ArcGIS, QGIS. Предлагается: гибкий график; возможность выбрать удобный формат сотрудничества; оплачиваемые больничные - 10 рабочих дней в году; оплачиваемые отпуска - 20 рабочих дней корпоративное медицинское страхование; программа корпоративного страхования Covid-19.

Высокие зарплаты готовы платить в основном топ-менеджерам и специалистам по элитной загородной недвижимости.