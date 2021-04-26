Наследников заставят ухаживать за пожилыми родителями

Нужно будет оплачивать услуги соцработника за доставку продуктов, уборку и другую помощь. Фото: Елена Луценко

Без наследства могут остаться те, кто не ухаживал за немощными родителями или отдал их в интернат. Соответствующий законопроект подготовило Минсоцполитики. Его вынесли на общественное обсуждение.

В законопроекте говорится, что спецучреждения, где находились пожилые люди, имеют право требовать финансовую компенсацию от продажи унаследованного имущества.

"По Конституции, дети обязаны помогать своим немощным престарелым родителям. На практике это требование часто игнорируется. В результате люди пожилого возраста, частично или полностью теряют дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет. Или же за ними ухаживает соцслужба", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

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Наследники будут обязаны компенсировать расходы, которые несет государство на содержание пожилых людей в интернатах. Также нужно будет оплачивать услуги соцработника за доставку продуктов, уборку, стирку, приготовление пищи и другую помощь. Местные власти смогут через суд требовать возмещения расходов за три года.

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