Малообеспеченным будут давать деньги на открытие собственного дела

Деньги государству нужно будет вернуть через 3 года. Фото: Елена Луценко

90 тыс. грн на открытие собственного дела будут давать малообеспеченным украинцам с 1 января 2022 года. Сегодня это решение утвердило правительство.

Максимальный размер возможной помощи — 15 минимальных зарплат, сейчас это 90 тыс. грн. Получить ее смогут безработные, живущие на социальные выплаты как малообеспеченные семьи. Перечень получателей помощи будет анализировать соцзащита. Соцработники начнут информировать людей о возможности получить до 90 тыс. грн на открытие собственного дела.

Желающих получить деньги направят в центры занятости. После консультаций со специалистами, необходимо будет разработать бизнес-план. По нему Центр занятости предоставит рекомендации управлению социальной защиты. После положительного решения комиссии в течение 30 дней надо зарегистрироваться как ФЛП или юридическое лицо. Затем со специалистами Центра занятости — оформить на работу сотрудников, из числа стоящих на учете. Помощь будут оказывать безналично. Деньги пойдут на закупку оборудования и материалов по заявлению-поручению. Она будет одноразовой. При этом малообеспеченная семья сможет и дальше получать соцвыплаты от государства.

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Деньги нужно будет вернуть государству через три года и 30 дней с момента получения. Сумму уменьшат на размер уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Если они превысят размер помощи, возвращать ничего не нужно.

В прошлом году Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.