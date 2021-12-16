На сколько подорожают квартиры в Киеве в следующем году

Когда вернется спрос на квартиры в Киеве. Фото: Главком

После резкого сокращения спроса на первичном рынке недвижимости столицы на 30% по итогам 2021 г. эксперты не ожидают заметных колебаний цен в первом квартале 2022 года.

Начиная с апреля, относительная ценовая стабильность сменится сезонными всплесками в 3-5%, сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости.

Поэтому в этот период потребителям следует ожидать разнообразных программ лояльности от застройщиков: скидки, рассрочки при минимальном первом взносе.

Чуть выше эксперты ожидают сезонный рост цен на первичном рынке ближайшего пригорода Киева – на расстоянии до 20 км. В первом полугодии 2022-го повышение стоимости жилья там достигнет 7%.

"Популярность пригорода у покупателей жилья на первичном рынке обусловлена, прежде всего, ценами: стоимость квадратного метра в среднем на 20-25% ниже аналогичных объектов в пределах столицы. А спрос на новостройки в окрестностях на 10-15% выше спроса на киевские ЖК - рассказывает председатель Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха.

Именно поэтому в сезонный период оживления цены могут повыситься чуть больше, чем в столице, считает эксперт.

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Стоимость квартир на вторичном рынке Киева почти не изменится в ближайшие шесть месяцев. Рост цен в пределах 3% может произойти в сегменте квартир площадью до 50 кв. м недалеко от станций метро, что составляет примерно 20% общего рынка вторичного жилья. Преимущественно квартиры других сегментов не подорожают, или колебание цен будет на уровне 1-1,5%.

Без существенного роста платежеспособного спроса, который бы минимум на 10% превышал предложение, ожидать дальнейшего оживления рынка не будет оснований, считает Гайдамаха.

Существующие условия кредитования, в том числе ипотечные программы, этого не подразумевают.

"Чтобы ипотека заработала по-настоящему и существенно увеличила количество покупателей, выдавать кредитов нужно как минимум в 2-2,5 раза больше", - говорит специалист.

До конца 2021 года в крупнейших украинских городах сокращение спроса на первичном рынке жилья составит более 30%. В ноябре количество сделок на первичном рынке столицы сократилось на 35% по сравнению с августом, в Днипре – на 30%; в Одессе, Харькове и Львове – на 25-27%. Главным фактором, приведшим к уменьшению активности покупателей, стал быстрый рост его стоимости, не сопоставимый с платежеспособным спросом.