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вторник, 13 апреля 2021 12:58

Мошенники воруют деньги с карт во время онлайн-шоппинга: как уберечься

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Мошенники воруют деньги с карт во время онлайн-шоппинга: как уберечься
Нельзя сообщать никому данные карты, особенно CVV и PIN. Фото: unsplash

Во время онлайн-шопинга можно пострадать от мошенников, которые выдают себя за покупателей.

На платформах объявлений псевдопокупатель может уверять, что хочет приобрести товар и якобы уже успел его оплатить, сообщают в Киберполиции.

"А дальше мошенник звонит уже от имени работника банка и сообщает, что платеж поступил от юридического лица. По его словам, такие финансовые операции не предусмотрены регламентом банка, поэтому карту заблокировали. Для разблокировки нужно лишь назвать все данные", - объясняют украинцам.

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В киберполиции предостерегают, что продолжив такой разговор, продавец рискует своими деньгами. Там отмечают, что нельзя сообщать никому данные карты, особенно CVV и PIN, коды с SMS от мобильного оператора или банка.

Чтобы выяснить, звонит ли настоящий работник банка, украинцам советуют звонить по номеру, указанному на обороте карты. Также можно проверить продавца, покупателя или сайт в базе Киберполиции.

С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.

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