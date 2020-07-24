Минфин успешно разместил облигации на $2 млрд

Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

"Доходность нового выпуска, который только что завершился - 7,25% с погашением в 2033 году, валюта - доллар", - говорится в сообщении Bloomberg..

"По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, совокупный спрос на украинские бумаги при размещении составил около 6,3 млрд долл.

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Это - даже лучшие результаты, чем те, на которые рассчитывал Минфин 1 июля (когда результаты аукциона были отменены из-за отставки главы НБУ Якова Смолия). Тогда Минфин смог привлечь 1,75 млрд США по ставке 7,3% годовых. Общий спрос тогда составил 7,5 млрд долл. США", - добавили в Центре.

750 млн долларов планируют направить на выкуп существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2022 гг., остальное - на финансирование дефицита бюджета.

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.