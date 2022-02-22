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вторник, 22 февраля 2022 10:48

Минцифры назвало сроки запуска е-гривны

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Минцифры назвало сроки запуска е-гривны
Уже три компании разрабатывают электронную гривну. Фото:glavcom.ua

Пилотный проект е-гривны планируют запустить уже к концу этого года. А в обращение цифровая валюта в Украине войдет в 2023 году.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал YouTube-каналу "Бегущий Банкир", сообщает Минфин.

"Две недели назад была встреча с главой Нацбанка, где наши команды нам презентовали дорожную карту, которая уже согласована и Нацбанком, и Минфином, и нами. В этом году мы запустим пилото- уже три компании пошли разрабатывать электронную гривну. То есть делать пилоты, кейсы — мы будем выбирать, кто лучше разработает", — сказал Федоров.

Чиновник также рассказал, что первыми испытают на себе е-гривню работники Минцифры — им будут платить заработную плату на электронные кошельки.

Ранее сообщалось, что в Минцифри могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне. Но тогда назывались другие сроки.

Также в декабре в Нацбанке проинформировали, что сейчас идет процедура регистрации торговой марки "е-гривна".

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Нацбанк работает над внедрением собственной цифровой валюты – электронной гривны.

"Цифровая национальная валюта, электронная гривна, значительно упростит мониторинг социальных выплат, позволит легко отслеживать, на что потрачена денежная помощь от государства.

В случае с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь идет о субсидии , или на покупку детских товаров. Сейчас вы не можете увидеть, куда потрачена напечатанная гривна. С е-гривней контроль за этим упростится.

Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства и куда дальше их перевел", - считает замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (Central Bank Digital Currency, CBDC) – е-гривны – еще в 2016 году.

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