Субсидии и соцпомощь хотят платить цифровой валютой

Выплачивать субсидий и социальную помощь в Украине планируют цифровой валютой.

Нацбанк работает над внедрением собственной цифровой валюты – электронной гривны. Для лучшего контроля за бюджетными средствами на субсидии и другую социальную помощь такие расчеты планируют перевести в цифровую валюту, пишет ТСН.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Нацбанк сейчас работает над внедрением электронной гривны

"Цифровая национальная валюта, электронная гривна, значительно упростит мониторинг социальных выплат, позволит легко отслеживать, на что потрачена денежная помощь от государства. В случае с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров. Сейчас вы не можете увидеть, куда пошла напечатанная гривна. С е-гривной контроль за этим упростится. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства и куда дальше их перевел", - рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью изданию Минфин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Субсидии сократят: сколько придется платить за коммуналку

В Украине хотят ввести рынок виртуальных активов и цифровую национальную валюту - электронную гривню. Об этом говорится в информационном сообщении управления аппарата Верховной Рады. Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять соответствующий проект закона №3637.