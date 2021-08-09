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Субсидии и соцпомощь хотят платить цифровой валютой

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Выплачивать субсидий и социальную помощь в Украине планируют цифровой валютой.

Нацбанк работает над внедрением собственной цифровой валюты – электронной гривны. Для лучшего контроля за бюджетными средствами на субсидии и другую социальную помощь такие расчеты планируют перевести в цифровую валюту, пишет ТСН.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Нацбанк сейчас работает над внедрением электронной гривны
Нацбанк сейчас работает над внедрением электронной гривны

"Цифровая национальная валюта, электронная гривна, значительно упростит мониторинг социальных выплат, позволит легко отслеживать, на что потрачена денежная помощь от государства. В случае с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров. Сейчас вы не можете увидеть, куда пошла напечатанная гривна. С е-гривной контроль за этим упростится. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства и куда дальше их перевел", - рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью изданию Минфин.

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В Украине хотят ввести рынок виртуальных активов и цифровую национальную валюту - электронную гривню.

Об этом говорится в информационном сообщении управления аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять соответствующий проект закона №3637.

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