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вторник, 06 июля 2021 19:23

В Украине хотят ввести электронную гривню

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В Украине хотят ввести электронную гривню
Электронная гривна станет национальной цифровой валютой Украины. Фото: НБУ

В Украине хотят ввести рынок виртуальных активов и цифровую национальную валюту - электронную гривню.

Об этом говорится в информационном сообщении управления аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять соответствующий проект закона №3637.

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Этот законопроект предлагает добавить в Гражданский кодекс новый раздел о виртуальных активах, заменить термин "обращение виртуальных активов" на "оборот виртуальных активов".

Существенных дополнений ко второму чтению подверглись положения о компетенции органов государственной власти. Так, сорегуляторы области будут иметь четкие границы полномочий.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о виртуальных активы (№3637) за основу в начале декабря прошлого года. Эксперты отмечают, что закон о работе в ИТ-отрасли поможет стране привлечь инвестиции и будет выгоден государству. Поэтому эта сфера требует принятия нового законодательства, регулирующего трудовые отношения сотрудников и компаний.

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