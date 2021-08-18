Кто больше всего зарабатывает онлайн: обзор популярных профессий

Столичные фрилансеры зарабатывают меньше всего среди жителей больших городов. Фото: pixabay.com

Самый высокий средний доход от e-commerce получают столичные онлайн-продавцы - $4920 в месяц. Харьков - лидер в сфере ІТ и онлайн-образовании, Львов - в креативных сферах, Одесса - по аренде туристического жилья, в фрилансе и стриминге.

Благодаря современным технологиям украинцы могут беспрепятственно участвовать в мировой цифровой экономике и зарабатывать на международных рынках прямо из дома.

Киев

Киев держит первенство по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках. Киевляне лидеры в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021 года, продавцы зарабатывали в среднем $4920 в месяц, по данным исследования Payoneer.

В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше всего среди жителей больших городов - $1170 в месяц.

Харьков

Средние доходы харьковских IT-компаний за первое полугодие были самыми высокими в Украине - $9440. Харьковчане являются лидерами в сфере онлайн-образования. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель зарабатывал в среднем $2870. Средний доход фрилансера в Харькове составил $8640 за полгода или $1440 в месяц.

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Львов

Во Львове больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы - в среднем $3300 за полгода. Креаторы на социальных платформах получают в среднем $3840 за шесть месяцев. Доходы последних за год выросли почти втрое. Средний доход львовской ІТ-компании составил $8890 за полгода. У онлайн-продавцов заработок в среднем - $3560 в месяц.

Одесса

Одесса лидирует сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. В первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $16620. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе жители Одессы зарабатывали в среднем $3840 в месяц. На аренде туристического жилья - $3560.

Днепр

Средний доход фрилансера составил $1460 в месяц. Заработок IT-компаний в Днепре за год вырос на 20% - примерно $1340 в месяц. В то же время стример из Днепра в январе-июне 2021 года зарабатывал в среднем $1250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают примерно $3650 в месяц.

Средняя зарплата в Украине до конца 2021 года может вырасти до 16 тыс. грн. Быстрее растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании. Наибольшие зарплаты у программистов и финансистов. Они получают 26 и 22 тыс. грн в месяц соответственно. Средняя зарплата по вакансиям для IT-шников составляет от 60 до 160 тыс. грн. В этом году зарплаты выросли уже на 20%. Но в прошлом году из-за локдауны доходы украинцев падали, количество рабочих мест сокращалось. А некоторых сотрудников отправляли в отпуска без сохранения зарплаты.