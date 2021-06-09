Какие цены на первые арбузы в Украине

На базарах в Закарпатье арбузы продают по 30 гривен за килограмм. Фото: pixabay.com

На рынках Украины начали появляться первые арбузы. На базарах Мукачево на Закарпатье их продают по 30 грн/кг.

У арбуза, который долгое время зрел на солнце, на одной из сторон будет небольшое светлое пятно. Той стороной он лежал на земле. Арбузы на нитратах не требуют солнца, поэтому на них не будет светлых участков, пишет obozrevatel.

Также эксперты не советуют покупать арбузы у трассы, потому что они быстро впитывают в себя канцерогены.

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Также активно продают черешню и клубнику. Цены на ягоды начали снижаться. Средняя цена клубники 45-60 грн/кг. Продажа этого сезона стартовала с 200 грн/кг. Цены на черешню снижаются медленнее. В среднем за эту ягоду просят 130 грн. На рынках Полтавы она стоит 90-100 грн.

В Одессе установили рекорд цен на черешню. Ягоды продавали с оригинальным ценником: цена за килограмм - 500 грн, отведать одну ягодку - 7 грн. Другой сорт черешни стоил 680 грн.