Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт

Май - наиболее непредсказуемый месяц для овощей борщевого набора. Сложно точно рассчитать необходимое количество, потому что качество овощей теряется и непонятно, хватит ли их до нового урожая. В этом году Украина умеренно перейдет с прошлогодней продукции на новую, - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"Стремительно начали снижаться запасы свеклы и моркови. Назревает небольшой дефицит, потому что ранней продукции еще мало. Если в большинстве хозяйств эти корнеплоды полностью закончатся на следующей неделе, на них может стремительно вырасти цена. Понадобится 2-3 недели для стабилизации ситуации.

Затем можно будет полностью переходить на свеклу и морковь урожая 2021 ", - говорит эксперт.

Запасов прошлогоднего лука в Украине много.

"Но немного подтянулась цена на качественный, так как его все меньше. Ценовой диапазон 4-7 гривен. Увеличивается предложение по раннему луку, поэтому он дешевеет. Что будет дальше с ценами, прогнозировать пока трудно. Есть большие потери озимого лука. Для следующего сезона этот лук не играет роли. Важным будет тот, что соберут в конце августа и сентября. На прошлогоднюю картошку цена держится 6-8 гривен за килограмм. Ее достаточно. Также растет предложение молодого картофеля отечественного производства", - говорит он.

На полках супермаркетов еще много прошлогодней капусты, однако запасы заканчиваются.

Автор: Олена Луценко Мы не можем в рационе полностью заменить старую капусту, потому что это специфика приготовления украинских блюд. Поэтому прошлогодняя капуста пользуется спросом

"Мы не можем в рационе полностью заменить старую капусту, потому что это специфика приготовления украинских блюд. Поэтому прошлогодняя капуста пользуется спросом. На прошлой неделе уже пошла информация от производителей, что нет запасов. В некоторых сетях эта позиция совсем исчезла. Но прошлогодняя капуста еще в наличии есть, ее оптовая цена 7-10 гривен в зависимости от качества. Более качественная идет оптом по 10 гривен. Сейчас большую часть в рационе украинцев уже заняла молодая капуста. Цены уже выровнялись с прошлогодними. Летом по капусте могут быть колебания цены. В течение всего периода весны-лета к моменту сбора поздней продукции для хранения на весь сезон, бывает несколько волн.

Существует период средней капусты и он всегда варьируется из-за погодных условий весной или летом. Есть моменты, когда летом уже нет прошлогодней и ранней капусты и недели две совсем отсутствует предложение на рынке продукции от фермеров. Тогда цены взлетают до заоблачных", - объясняет Александр Хорев.

То, что в супермаркетах импортный молодой картофель стоит вдвое дешевле отечественного - временное явление.

"Пока предложение отечественного недостаточное. У фермеров он уже в разы дешевле, чем в супермаркетах. И это молодой картофель. Не надо его путать с ранним. Картофель с тонкой шкуркой, которая легко счищается - это молодой. Его нельзя хранить долго и нужно употреблять сразу. Он будет дорогой. Но еще неделю-две и цена на картофель скатится до уровня общего диапазона, кроме импортного. Импортный диапазон всегда будет варьироваться от расстояния до страны-поставщика, от качества картофеля ", - говорит он.

Картофель в Украине превратился из сырья на продукт, добавляет Александр Хорев.

"Картофель раньше можно было купить под домом, в магазине, на рынке. Мы его привыкли брать мешками. Это такой ходовой товар, который должен быть с запасом. Например спаржу фасованную по 400 граммов мы выбираем как продукт. Картофель никто раньше таковым не считал. Его относили к сырью, отметил эксперт.

Автор: Олена Луценко Сейчас молодой картофель стоит вдвое дороже прошлогоднего

В Украине производится миллионы тонн картофеля. В позапрошлом году из России только официально ввезли полмиллиона тонн.

"Тогда был неурожайный год, а картофеля у нас более 90% - это не коммерческое производство. А от хозяйств населения сельской местности. Неурожайный год показал, что если нет своего картофеля, мы будем его завозить. В это же время наши коммерческие производители и поставщики начали делать из картофеля продукцию. 2020-й год можно назвать началом изменения культуры потребления картофеля в Украине. Люди теперь относятся к нему как к продукту, а не сырью. Начали покупать отдельные сорта для жарки, для фри, для варки. Учитывают отдельные размеры картофеля, если делают различные блюда. Поэтому и на импортный, и на наш картофель по разным ценам есть спрос. Картофель дешевым уже никогда не будет", - добавил Александр Хорев.

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На рынке Украины уже присутствуют все виды ранних овощей борщевого набора.

"Молодой картофель, озимый лук и ранняя капуста сегодня уже есть. Через три недели будем готовиться к периоду средней капусты. Молодая морковь и свекла тоже уже присутствуют и цены на них упали. Первые партии моркови и свеклы на южных рынках в Херсонской области продавали по 80 гривен. Через день-два цена пошла вниз. Морковь уже сравнялась с прошлогодними показателями - до 10-15 гривен доходит. Свекла немного дороже, потому что ранней меньше еще созрело. Ранние овощи не играют никакой роли в ситуации сезона 2021-2022. Основной урожай будем собирать в августе-октябре. Это поздние сорта корнеплодов, капусты, лука, картофеля. Они будут закладываться на хранение в хранилища и постепенно до мая следующего года будут попадать в сети и на рынки. По ним мы будем делать выводы в целом по урожаю овощей в Украине ", - подытожил Александр Хорев.

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое. Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре минимальные поставки, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов.