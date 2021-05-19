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среда, 19 мая 2021 14:23

Какая страна закупает больше всего украинской клубники

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В Украине выращивают 55-60 тыс. т клубники в год. В этом году насаждения не пострадали от заморозков. Ягод на рынке будет больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Цена на клубнику продолжает падать. Сегодня её продаются по 125 грн/кг. Перед Пасхой ягода стоила 220 грн/кг.

"88 процентов клубники производится домохозяйствами для собственных нужд и для реализации на рынках. 12 процентов выращивают на предприятиях различных размеров. В прошлом сезоне объемы производства клубники были сокращены из-за заморозков весной 2020 года. В этом году при последующих благоприятных погодных условиях ожидают большое предложение на рынке. Высокая цена на клубнику прошлого года дополнительно простимулировала производителей увеличить насаждения", - рассказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Автор: Елена Луценко
  Цена на клубнику продолжает падать. Сегодня её продают по 125 гривен за килограмм
Цена на клубнику продолжает падать. Сегодня её продают по 125 гривен за килограмм

Украина экспортирует и импортирует клубнику. В 2020-м было экспортировано 2,7 тыс. т ягоды, а импортировано 0,6 тыс. т. В 2019 году было 3,9 тыс. т против 0,1 тыс. т.

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Украинскую клубнику покупали европейские страны. Наибольшие поставки 53% в прошлом году были в Польшу.

Массово ягода из почвы пойдет, когда в течение двух-трех недель будет держаться стабильная погода с теплыми дневными и ночными температурами. Тогда цена начнет интенсивно снижаться. В пик сезона оптовая цена будет 60-70 грн. Если не будет погодных катаклизмов, цена должна еще упасть.

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