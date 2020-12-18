Как правильно писать о своих достижениях в резюме

Если результат сложно измерить, советуют писать о сути фактов. Фото: unsplash

Писать о своих достижениях нужно, чтобы работодатель понял, что вы сможете улучшить компанию и привести ее к процветанию.

Данные о повышении продаж, увеличении количества переходов на сайт, ускорении процессов можно и нужно указывать в резюме, сопроводительном письме. Это выгодно выделит вас на фоне конкурентов, убеждены в Work.ua.

"Подумайте, как измерить результативность труда в цифрах. Сформулируйте конкретно - повысил продажи на 20%, научил 5 менеджеров, написал 100 статей, привлек к сотрудничеству 20 новых авторов за 2 месяца, спроектував 50 плат, сделал 208 дизайнерских открыток и так далее. В таком случае единицы измерения не важны, главное - цифры", - говорят специалисты.

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Если результат сложно измерить, советуют писать о сути фактов. Например, о переходе на электронный документооборот, или обнаружении ущерба и решении проблемы.

"Выпускники, которые впервые устраиваются на работу, могут использовать примеры из личной жизни или обучения: учебные проекты, сложную курсовую или дипломную работу, сочетание подработки с обучением, стажировки", - советуют эксперты.

Перед тем, как устроиться на работу, нужно внимательно читать описание вакансии, зайти на сайт, страницы компании в соцсетях и почитать отзывы. Это поможет не попасть в руки мошенников и избежать неожиданных неприятных ситуаций в будущем.