Информация о сговоре портов – лживая и циничная манипуляция - Берестенко

Эксперт транспортной отрасли Виктор Берестенко: "Цены, по которым работают порты, ниже рыночных". Фото: AgroPolit.com

Данные о том, что повышение тарифов на перевалку руды приведет к недополучению средств в бюджеты являются неправдивыми и манипулятивными.

Об этом в комментарии заявил глава Ассоциации международных экспедиторов Украины, эксперт транспортной отрасли Виктор Берестенко.

По его словам, порты работают по заниженным тарифам, и для того, чтобы иметь средства для развития и модернизации, они вынуждены повышать их до рыночного уровня.

"Цены, по которым работают порты, ниже рыночных. У нас нет понимания, что такое обновление основных фондов портов. Все пытаются отжать эти пропускные мощности, краны, механизацию и не пытаться инвестировать в это. Кроме того, есть требования президента Украины по поводу повышения уровня экологичности. Я так понимаю, что терминалы и порты будут направлять ресурсы на то, чтобы повышать деятельность в этом направлении", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, информация о сговоре портов не выдерживает критики, поскольку в Украине достаточное количество портов, способных переваливать грузы.

"Если есть сговор, по их мнению, пусть наши олигархи обращаются в антимонопольные структуры, чтобы было расследование, есть там сговор или нет. Есть же другие порты, где они могут обрабатывать свою продукцию. У нас пропускная способность портов 240 млн тонн при объеме переработки 160 млн тонн. А данные по поводу недополучения в бюджеты в связи с повышением тарифов на перевалку – это лживая и циничная манипуляция", - резюмировал Берестенко.

Напомним, в прессе появилась информация, что решение украинских портов повысить тарифы на перевалку железной руды на 30% приведут к остановке перевалки грузов и недополучению в бюджеты. Между тем, эксперты отмечают, что сейчас порты переваливают грузы по заниженным тарифам -$ 2,05 до $ 3,40, тогда как в мире тариф превышает $5. Это особенно актуально с учетом того, что, по данным агентства Bloomberg, цены на железную руду в мире достигли исторического максимума – более $200 за тонну.