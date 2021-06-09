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среда, 09 июня 2021 21:10

Дорогой салат: выросла стоимость популярного овоща

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Дорогой салат: выросла стоимость популярного овоща
Огурцы стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Фото: pexels.com

Из-за пасмурной погоды и дождей в Украине уменьшилось сезонное предложение огурцов. Поэтому их стоимость выросла.

В опте огурцы продают по 10-18 грн/кг. Это на 26% дороже, чем было неделей ранее, пишет EastFruit.

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Огурцы стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Цены упадут, если улучшатся погодные условия.

Перец стоит 50-65 грн/кг, помидоры - 35-50 грн/кг. Кабачки продают по 17-18 грн/кг. За лук просят 11-12 грн/кг.

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое. Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре минимальные поставки, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов.

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