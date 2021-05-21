Что украинцы чаще всего забывают в такси: топ-10 находок

Киев находится на третьем месте в десятке самых "забывчивых" городов. Фото: pixabay.com

Чаще всего украинцы забывают в такси кошельки, телефоны, фотоаппараты, рюкзаки, сумки, ключи, папки, наушники, очки, одежду.

Также были случаи, когда оставляли самокат, скейт, меховую накидку. Большинство украинцев обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей по пятницам и субботам, сообщает Uber.

Наиболее забывчивое время - 16:00, 09:00, 10:00. Телефоны и фотоаппараты чаще всего забываются по понедельникам, вторникам и субботам. Рюкзаки, сумки и багаж - по средам. Наушники - по четвергам и пятницам. Ключи - в воскресенье.

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Киев находится на третьем месте в десятке самых "забывчивых" городов. Впереди Каир и Лондон. Польская столица Варшава на пятом месте.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 года. Работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье, Виннице, Херсоне и Мариуполе.

В прошлом году в столичном метро потеряли более 180 вещей. В Бюро находок попали даже микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска, сообщает прессслужба Киевского метрополитена.