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понедельник, 11 октября 2021 14:48

Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов

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Активисты требуют указывать на баннерах &quot;Большого строительства&quot;, что его ведут на деньги с налогов
В ОО предполагают, что "Большую стройку" будут использовать для пиара политиков. Фото: "Честно"

На сайте президента создали петицию, в которой требуют на баннерах "Большого строительства" указывать, что оно ведется за деньги налогоплательщиков.

Размер надписи о налогах должен быть не менее 25% площади рекламного щита. Петицию инициировала общественная организация "Цена государства".

Авторы объяснили, что политики часто используют средства налогоплательщиков для пиара.

"Работа, которую чиновники и депутаты, должны выполнять ежедневно (строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) в соответствии с условиями найма работодателями (то есть избирателями) представляют как личное достижение отдельных людей. Причем не указывают, за чей счет выполняются работы. Это может создавать у людей ложное впечатление об источниках происхождения средств на создание инфраструктуры или объектов социального значения", - говорится в тексте петиции.

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Требование также касается объектов, которые строят на заемные средства. Государство получает займы под гарантию будущих налоговых поступлений.

Национальная программа "Большое строительство" стартовала 1 марта 2020-го. На прокладку и ремонт дорог потратили 120 млрд грн. В этом году заложили 132 млрд.

В прошлом году из Фонда для борьбы с коронавирусом больше половины - 35 млрд грн - направили на "Большое строительство".

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