В комбата Украинской добровольческой армии Друга "Червня" обнаружили рак

В настоящее время комбат находится на операционном столе. фото: Цензор.нет

У Андрея Гергерта - командира "Аратты" 8-го батальона "Украинской добровольческой армии", которую возглавляет экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош, обнаружили рак желудка.

Об этом говорится на странице 8-го батальона УДА "Аратта" в Facebook.

"Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта, Друга Червня. Страшный диагноз - рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе", - говорится в сообщении.

"Кого-то война вырвала из этого мира пулей, а с кого-то высасывает жизнь по капле. Не позволим вырвать Комбата от семьи и четырех его детей! Тот, кто жертвовал собой ради Украины, нуждается в помощи сегодня от нас! ", - говорится в публикации.

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Андрей Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Заместитель командира воинского формирования Украинская добровольческая армия Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции, с которых Владимир Зеленский прикажет отвести войска.