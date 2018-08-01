"Россияне ликвидировали много профессиональных военных в Украине" - комбат "Червень"

"Мы свободны. Видим врага - убиваем" - комбат 8 батальона УДА Андрей "Червень" Гергерт / фото: стопкадр

"Армия и силовые структуры стала сильнее, чем четыре года назад - это да. Однозначно. Но с другой стороны, сможет ли эта силовая машина государства противостоять агрессии более жесткой, более масштабной, с привлечением авиации, диверсионных групп, которые могут заходить, взрывать железнодорожные мосты, устраивать теракты среди мирного населения? Для меня это еще вопрос", - говорит Андрей "Червень" Гергерт, командир 8-го батальйона Украинской добровольческой армии в интервью lb.ua.

О Путине и терроризме

"Путин поднимает ставки в войне. И не вижу никаких изменений и прогресса назад с его стороны. Это касается и Сирии, хотя там есть мировое сопротивление. Он готов поднимать самолеты, бомбить кварталами мирные территории, имея такую ​​практику в Чечне. Все говорят Сирия, санкции. Путин не рукопожатен. Но он на это не обращает внимантя. Почему же Украина вдруг окажется в стороне его агрессивной политики? Я думаю наоборот. Здесь он максимально поднял бы ставку. Пан или пропал. Будет очень газовать. И мы это видим, понимаем.

Вторую Чечню в Украине он не сможет вынести. Мы надеемся на это. Поэтому он действует гибридно - "покупает" наших продажных политиков, чиновников, военных, СБУшников. Ликвидирует своими группами активных. Они уничтожили очень много профессиональных военных в Украине. Теракты устраивают в центре Киева".

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О Вооруженных Силах Украины

"Изменения очевидны. И не менее серьезные закладываются на будущее. Дается возможность молодым командирам подняться до уровня командиров бригад. Они недавно начинали вместе со мной войну. Наши друзья. Это такие боевые ребята, они были ранены, видели смерть, похоронили многих друзей. Поэтому изменения есть. Они еще долго. Еще все очень слабые и вымученные. Да и советчина давит. Никак ее не вырвать из тех генералов паркетных, из их смешных приказов, из тех невероятных совещаний по 8 часов. Организация именно военного процесса, военная кампания еще хромают".

О легализации добровольцев

"В нас видят какую-то конкуренцию, чтобы сделать из нас единицу, с которой будут считаться. А так нас могут где-то поддерживать, где-то шантажировать. Все на личных договоренностях. Я знаю, что Дмитрий Ярош, как народный депутат, имеет там в ВР более 150 голосов. Но почему-то фракция БПП и президент не дают своим команды поднять руку.

Мы думаем, что достаточно приказа президента. Потому что в приказах, которые выдавались о создании АТО, один из пунктов о том, что участников войны, этой антитеррористической операции, можно легализовать просто приказом президента. Списки нами представлены в министерство. Это небольшое количество людей - до двух тысяч человек. У нас получат статус участника боевых действий те, кто воевал, кто были на передовой, они у нас все записаны. И все. Это не является проблемой"

О кандидатах в президенты

"Зеленский должен рассказывать анекдоты. Путин - КГБист с 30-летним стажем. Понятно, что он будет воевать. А у нас кто будет? Зеленский? Я что-то ничего не понимаю. То есть он рассмешит Путина? Главнокомандующий должен быть авторитетом, грамотным человеком во главе такой огромной страны, воюющей с империей - жесткой и страшной. Очень циничной"

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В составе 8-го батальона УДА около 150 бойцов, 100 из них находятся на передовой. Командир Андрей Гергерт родом из Львовской области, однако много лет жил в Крыму, где имел свой бизнес в Киев переехал во время Майдана и вступил в ряды "Правого сектора".

Певица Анастасия Приходько и комбат батальона "Аратта" Андрей Гергерт идут в политику со своим общественным движением. Недавно певицу задержали по пути в суд, где рассматривается дело против продюсерской компании президентского ролика "Идем вперед. Петр Порошенко". Анастасия Приходько заявила, что не давала своего согласия на участие в промо-видео в поддержку президента. Режиссер Ахтем Сеитаблаев также рассказал, что не знал о политическом характере ролика.