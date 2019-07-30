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вторник, 30 июля 2019 11:37

Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии

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Дмитрий Ярош переводит свои подразделения с передовой в тыл, таким образом планирует помешать российскому реваншу на территории Украины.

"Проведя совещание руководства Украинской добровольческой армии, решили направить добровольческую энергию не только на фронт, но и на борьбу за Украину по территории всего государства. Стратегические направления очерчены. Оперативные задачи поставлены. С тактикой проблем нет. Приветствую друга Андрея Гергерта "Июня" с новым высоким назначением", - написал Ярош на своей странице в Facebook.

Совещание состоялось в воскресенье, 28 июля, на базе 5-го батальона УДА в поселке Покровское Днепропетровской области.

Он добавил, что решение руководства УДА передаст Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому в случае, если его это будет интересовать.

Автор: Дмитрий Ярош
  "Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, пересмортрим. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.
"Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, пересмортрим. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.

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Андрей Гергерт подтвердил свое назначение, сказал, что возможности теробороны будут расширяться.

"Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, будем совещаться. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.

Добровольцы заявляют, что будут сопротивляться любой интервенции со стороны России.

"Начинаем с детьми разговаривать, с бизнесом, юристами, журналистами. Готовим общество к тому, что Россия от нас никуда не денется, планы Кремля по Украине изменятся, что бы они говорили. Им нужно противостоять. Мы просто будем спокойно, четко, хладнокровно делать то, что начали 5 лет назад. Защищать свою землю. Если сегодня общество от этого измучилось, и 75% говорит, что "мы выбираем другой путь" - это не значит, что так правильно и так должно быть. Мы не можем оставить ответственность за страну", - говорит Гергерт.

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.

Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.

БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

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