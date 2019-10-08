"Мы с войны не пойдем" - заместитель Яроша

"Там, где он (Зеленский - Gazeta.ua) отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - Гергерт. ФОТО: Офис президента

Заместитель командира воинского формирования Украинская добровольческая армия Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции, с которых Владимир Зеленский прикажет отвести войска.

Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сказал он.

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"Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше".

Гергерт указал, что требует встречи с Зеленским. Победить в войне можно, по его словам, "только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров".

Ранее в Золотое Луганской области прибыли ветераны ООС с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск. Разведение войск должно было начаться 7 октября, но боевики нарушили договоренность и продолжили обстрелы.