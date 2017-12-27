Сидение в окопах деморализует, надо двигаться вперед, - командир роты УДА "Тихий"

Командир роты УДА друг "Тихий" до войны работал строителем. Пройти обучение и ехать на войну принял коллективное решение вместе с побратимами, с которыми прошел Майдан. С августа 2014 воевал в селах Пески, Широкино и других горячих точках на Донбассе. Фото: Леонид Логвиненко

Позиционная война на Донбассе и отсутствие наступательных действий негативно влияют на психологическое состояние бойцов. Об этом Gazeta.ua рассказал командир роты 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии друг "Тихий".

"Сейчас пошла активизация боев, участились обстрелы из тяжелого вооружения. Но ребята огорчаются, потому что не двигаемся вперед и не освобождаем территорию. Армия должна делать маневры. Постоянно сидеть в окопе - большое психологическое давление для бойца", - говорит он.

У добровольцев чаще бывают ротации. ВСУ должны стоять на передовой, пока будет приказ.

"Как командир никого силой на "передке" не держу. Когда боец говорит, что надо отдохнуть, значит, надо отдохнуть. Можем себе это позволить. Нужно, чтобы человек поехал на базу, отдохнул, помолился, пообщался с побратимами, морально себя разгрузил. Кому надо - едет домой, решает свои вопросы и возвращается на боевые выходы. Есть люди, которые постоянно воюют. Кто-то приезжает в отпуск чем-то помочь. Жертвует свободным временем вместо уделить его детям и внукам. Каждый вносит свою лепту. У нас двери для всех открыты. Мы здесь как одна семья", - рассказывает "Тихий".

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Уверяет, что добровольцы УДА не отступят.

"Наши предки всегда боролись за независимую Украину. У нас это в крови. Будем здесь постоянно. И так много поставили - сколько побратимов легло и украинской крови пролилось. Не имеем морального права опустить руки и забыть их память. Кто если не мы? Не должны погибать дети по 18-19 лет. Им еще жить и учиться. Кто будет поднимать из руин Донбасс? Это все ляжет на плечи молодежи", - говорит командир роты.

"Жаль, что многие украинцы уже забыли, что в стране идет война. Какую память оставят своим внукам? Рано или поздно ребенок спросит - а где в это время были вы, что делали? Им с этим жить", - говорит "Тихий".

Освобождать оккупированные территории Донбасса стоит военным путем. Россия понимает только язык силы. Об этом заявил командир 8-й отдельного батальона Украинские Добровольческой Армии Андрей Гергерт(позывной "Червень").