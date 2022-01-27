Украинские воины остановили российских диверсантов

Благодаря бдительности украинских военных враг отступил. Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают игнорировать договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

В Луганской области, в непосредственной близости от переднего края обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, воины обнаружили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы врага.

Благодаря бдительности и решительности украинских военных противник отступил на временно оккупированную территорию.

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"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе! Слава Украине!" – заявили в штабе.

25 января в Париже состоялась встреча политических советников стран – участниц Нормандского формата. Стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей. Договорились встретиться в Берлине через две недели.