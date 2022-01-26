Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров

Ермак прокомментировал проведение нормандского саммита. Фото: Украинская правда

В Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского" формата. Они продолжались 8,5 часов.

У сторон есть разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением, заявил Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает Gazeta.ua.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина готова к переговорам. Прекращение войны – наш приоритет. Мы ожидаем деэскалации вокруг украинских границ", заявил Ермак.

"Еще в 2020 году мы подписали документ о прекращении огня - его следует соблюдать", - подчеркнул он.

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Эти переговоры стали началом подготовки к четырехсторонней встрече президентов в "нормандском формате"

Следующие переговоры политсоветников лидеров Нормандского формата должны состояться через две недели в Берлине. Там стороны должны выйти на общие предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата. В случае необходимости Альянс через несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек, заявил генсенк НАТО Йенс Столтенберг.