Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров

 
Ексклюзивы
1/5
Паламаш, кусачая Бусинка и француженка Шанель: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Паламаш, кусачая Бусинка и француженка Шанель: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 702
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 594
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 594
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 801
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 765
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 4662
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 990
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 306
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 684
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 4212
Фото
Все фото
30
5
9
31
44
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
Веселые и активные: как нардепы работают после &quot;зимних каникул&quot; на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Видео
Все видео
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Украинцы платят за жилье "слуги" Клочко, который собирает элитный автопарк
Украинцы платят за жилье "слуги" Клочко, который собирает элитный автопарк
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 1701
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1314
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1512
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6363
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 270
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
среда, 26 января 2022 23:09

Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров

1 Комментировать
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
Ермак прокомментировал проведение нормандского саммита. Фото: Украинская правда

В Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского" формата. Они продолжались 8,5 часов.

У сторон есть разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением, заявил Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает Gazeta.ua.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина готова к переговорам. Прекращение войны – наш приоритет. Мы ожидаем деэскалации вокруг украинских границ", заявил Ермак.

"Еще в 2020 году мы подписали документ о прекращении огня - его следует соблюдать", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не "нормандским" единственным: Зеленский определил три возможных формата диалога с Путиным

Эти переговоры стали началом подготовки к четырехсторонней встрече президентов в "нормандском формате"

Следующие переговоры политсоветников лидеров Нормандского формата должны состояться через две недели в Берлине. Там стороны должны выйти на общие предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

В случае необходимости Альянс через несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек, заявил генсенк НАТО Йенс Столтенберг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
США передали Кремлю письменный ответ о "гарантиях безопасности"
США передали Кремлю письменный ответ о "гарантиях безопасности" Просмотров: 1152
Москва применит силу против Украины к середине февраля - Госдеп США
Москва применит силу против Украины к середине февраля - Госдеп США Просмотров: 1575
Украинская армия поднялась в рейтинге самых мощных в мире
Украинская армия поднялась в рейтинге самых мощных в мире Просмотров: 1215
Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден
Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден Просмотров: 1080
Сейчас вы читаете новость «Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 13311
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7632
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6786
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6660
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 5527
Политика
Заседания Трехсторонней контактной группы могут переехать из Минска в Стамбул
Заседания Трехсторонней контактной группы могут переехать из Минска в Стамбул Просмотров: 27
Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг
Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг Просмотров: 414
Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности"
Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности" Просмотров: 999
ПАСЕ утвердила оспариваемые Украиной полномочия делегации РФ
ПАСЕ утвердила оспариваемые Украиной полномочия делегации РФ Просмотров: 459
Испания предупредила РФ о масштабных последствиях эскалации в Украине
Испания предупредила РФ о масштабных последствиях эскалации в Украине Просмотров: 495
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 882
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть